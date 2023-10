È ‘Sovra Natural’ il tema della Travel & Hospitality Vision +24 by TTG. Filo conduttore dell’edizione di quest’anno - presentata ieri a TTG Travel Experience da Laura Rolle, docente ed esperta in tendenze di consumo, innovazione e semiotica applicata al branding - è una parola creata dall’ibridazione di due lingue, una nuova espressione per parlare di una nuova dimensione culturale mutante. Sul numero di TTG Today distribuito oggi in fiera e disponibile anche con la digital edition, un ampio servizio racconta tutti i dettagli della ricerca sui trend del prossimo futuro.

Come ogni anno la ricerca individua i cinque Deep Trend che guideranno le future strategie degli operatori. Questi sono: Origins of Creation; Sincretic (A)Identities; Ritual & Rules; Be Life-Adaptive; Only Human?



Origins of Creation

I grandi cambiamenti degli ultimi anni ci fanno sentire di essere all’inizio di una nuova Era e forse di una nuova civiltà. La sfida per gli operatori del turismo, pertanto, è non ricadere nei vecchi cliché della tradizione o della storia, ma valorizzare l’atto originario della Creazione e l’Origine in tutti i suoi aspetti.



Sincretive (A)Identities

Nuove identità ibride nascono e si svilupperanno in diversi ambiti della nostra società: identità artificiali, interspecie, collettive, multiple, anonime. In altre parole, significa che non c’è più corrispondenza necessaria tra individuo e identità. La sfida sarà sui modelli di business che dovranno saper intercettare questi nuovi pubblici.



Rituals & Rules

In una società che si sta ridefinendo emerge l’esigenza di trovare nuovi riferimenti. La sfida è costruire regole e riti che rappresenteranno elementi importanti nella relazione tra aziende/brand e clienti, cosiccome tra istituzioni e cittadini.



BE Life-Adaptive

Una delle sfide più importanti per imprese, brand e territori nell’immediato futuro, sarà quella di diventare un sistema adattivo. Un passaggio imprescindibile, che chiede di andare oltre il tailor made per come è stato pensato fino ad oggi.



Only Human?

Mentre l’Ai si diffonde in maniera pervasiva, si fa strada l’esigenza di ritrovare anche una dimensione esclusivamente umana. La sfida è saper recuperare la verità e il lusso di essere umani.



Leggi il servizio completo sulla digital edition a questo link