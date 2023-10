Bluvacanze: quando i tour esclusivi nascono dagli agenti di viaggi

Focus sul groupage per Bluvacanze. Il network a TTG Travel Experience si concentra sulle partenze di gruppo che spesso nascono direttamente dall’iniziativa dei singoli adv della rete. Ne è un esempio il tour a New York con lo chef Andrea Belfiore vincitore di Pechino Express, pensato da Nancy Manna di Vivere & Viaggiare - Desenzano del Garda o le crociere benessere di Stefania Merlo di Bluvacanze Grugliasco.

L’importante è dunque che il cliente torni a casa entusiasta, portando negli occhi ciò che ha visto e vissuto. “Le adv vogliono prodotto in esclusiva e noi ce l’abbiamo - commenta Claudio Busca (nella foto), direttore retail Bluvacanze -. Siamo seduti su una cassaforte di prodotto unico che può essere messo a disposizione di tutte le agenzie del gruppo”.



Lo scopo di Bluvacanze è quello di raccogliere tutto questo know how, integrarlo con quello di sede e creare un catalogo che si aggiorni continuamente, consultabile tramite Ada per il b2b e comunicato parallelamente su tutti i canali b2c. G. G.