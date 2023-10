Travel Angels: “A TTG per una ‘missione culturale’: mettere al centro la professionalità”

Una realtà giovane, ma che sta crescendo con vigore. Travel Angels, rete di consulenti di viaggi basata a Udine, torna a TTG Travel Experience presenziando nello stand di Fto, per portare avanti una ‘missione culturale’: “Mettere la professionalità al centro”, spiega Sandra Ferino, comunicazione e marketing di Travel Angels.

“Nel nostro team - continua - abbiamo scelto di non accogliere semplicemente appassionati di viaggi che vogliono imparare il mestiere, bensì persone specializzate che sappiano assistere i clienti e trovare soluzioni”.



Una scelta che sta pagando su più fronti. In primis su quello delle performace di vendita. “Attualmente siamo in linea con i numeri del 2022 e prevediamo ottimi numeri per il 2023”, precisa Ferino.



Parallelamente si amplia la squadra dei consulenti. “Siamo partiti con 30 consulenti. Nel 2022 siamo arrivati a 50 e nel 2023 arriveremo a quota 70”, conclude. A. N.