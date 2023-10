Partnership strategica tra Welcome Travel Group e Conad. HeyConad (l'ecommerce del player della gdo), infatti, entra nelle agenzie del network con una proposta disegnata ad hoc per i clienti Conad.

Questa nuova opportunità per le adv della rete parte da un accordo che prevede un’integrazione della piattaforma di prenotazione Welcome Travel all’interno del portale HeyConad Viaggi, così da fornire ai possessori delle Carte fedeltà un canale d’accesso privilegiato al prodotto turistico. Vacanze di medio-lungo raggio e crociere saranno dunque prenotabili presso le adv del network che sceglieranno di unirsi all’iniziativa.



Vantaggi reciproci

“Consideriamo la partnership con Conad un passo decisivo per offrire alle nostre adv la possibilità di ampliare il proprio portafoglio clienti e ottenere maggiore visibilità”, spiega Adriano Apicella (a sx nella foto), a.d. di Welcome Travel Group. “Per noi, inoltre, significa anche intercettare nuovi segmenti di clientela e veicolarla all’interno dei punti vendita”.



Il progetto sarà attivo tra gennaio e febbraio 2024, ma adesso inizierà immediatamente la fase di adesione per le adv con un lavoro commerciale capillare su tutto il territorio nazionale.



“La collaborazione che annunciamo con Welcome Travel Group - conclude Silvia Bassignani (a dx nella foto), direttore marketing canali distributivi e Crm di Conad - si traduce in uno sviluppo di HeyConad Viaggi che rafforza così la nostra strategia di omnicanalità”.