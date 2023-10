Vueling nel mirino Antitrust: istruttoria sui pagamenti per il trolley in cabina

Si torna a parlare di bagaglio a mano a pagamento. A sollevare nuovamente l'argomento è l'Antitrust italiano, che ha aperto un'istruttoria nei confronti di Vueling.

In una nota l'Agcm spiega che "secondo l’Autorità la compagnia non fornisce chiare informazioni sul fatto che il prezzo dei servizi aggiuntivi del bagaglio a mano varia a seconda del canale d’acquisto (web o app)". In pratica il costo, affema l'authority, cambierebbe a seconda del fatto che venga acquistato tramite app, web o in aeroporto.



Inoltre l'imbarco del bagaglio viene venduto come servizio aggiuntivo dopo aver selezionato la tariffa base: per l'Agcm, "tale sistema di tariffazione fa sì che non si possa determinare in anticipo il prezzo del servizio di bagaglio a mano in quanto varia sulla base di diversi fattori tra cui il canale di acquisto del servizio".



Ma non solo: l'autorità garante della concorrenza ipotizza anche che il device utilizzato dal cliente possa essere utilizzato come parametro per la profilazione e la costruzione del prezzo.



Solo pochi giorni da l'Antitrust aveva aperto un'istruttoria anche su Ryanair; secondo l'Agcm la low cost penalizzerebbe le agenzie di viaggi.