“Dopo le ingenti perdite dovute al Covid e una fase di ripresa costellata da momenti tutt’altro che semplici il settore tiene”. Nel giorno di apertura di TTG Travel Experience il presidente di Assoviaggi Gianni Rebecchi commenta le stime fornite dal Centro studi turistici di Firenze sui fatturati delle imprese del turismo organizzato.

Il travel chiuderà il 2023 con un fatturato di oltre 10,5 miliardi di euro e una crescita stimata del +12% sullo scorso anno.



I livelli del 2019, ultimo anno prima della pandemia, non sono ancora stati raggiunti, ma il trade guarda con fiducia al 2024. “Agenzie di viaggi e tour operator, come riconosciuto dallo stesso ministro Santanché, si confermano protagonisti indispensabili per il comparto e continuano a ricoprire un ruolo strategico e cruciale per l’economia turistica” commenta Rebecchi.



In adv 24 milioni di italiani

I dati relativi al 2023 parlano di 10,2 milioni di richieste, tra intermediazione di servizi e vendita di pacchetti, per un totale di circa 24 milioni di italiani (+11% sul 2022) che nell’anno in corso hanno utilizzato - o utilizzeranno - i servizi delle imprese del turismo organizzato. E in totale sono 11,5 milioni (il 48%) gli italiani che scelgono le agenzie di viaggio per viaggiare all’estero.



“Il settore tiene - conclude Rebecchi - e le cifre in crescita dimostrano come la professionalità e le garanzie offerte da agenzie di viaggi e tour operator ai viaggiatori italiani siano caratteristiche fondamentali, soprattutto per chi sceglie di spostarsi all’estero”.