Volonclick apre al prodotto crociere, il debutto in fiera a Rimini

Sono le crociere le protagoniste del nuovo servizio che fa il suo ingresso in Volonclick il self booking tool per le agenzie di viaggi del Gruppo Volonline, che farà il suo debutto nel corso di TTG Travel Experience a Rimini, al via da domani. All’interno potranno essere prenotati i prodotti di Msc Crociere, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean Cruises e Carnival Cruise Line.

“Il servizio sarà presto completato con altri player del settore crociere che operano sul mercato italiano - precisa Luca Adami, brand manager di Volonclick -. Il vantaggio principale che vogliamo offrire con questo nuovo prodotto dedicato è la fruibilità del sistema stesso: Volonclick offre agli agenti di viaggi e ai loro clienti la possibilità di prenotare non soltanto la singola crociera, ma anche servizi combinati come volo + hotel e attività ed escursioni in loco”.



Intanto le performance di Volonclick sono state positive anche per il mese di agosto, con un aumento di prenotazioni pari a + 48% rispetto al 2022. Giugno e luglio hanno rispettivamente chiuso a + 35% e +30%.



“Settembre ha chiuso al + 32% in termini di prenotazioni rispetto al 2022. Per quanto riguarda invece il quarto trimestre 2023, abbiamo già superato quanto avevamo fatto nel 2022 e siamo un + 40% rispetto al prenotato del 2022 a stessa data” conclude il ceo e founder Luigi Deli.