Non era scomparso, ma si era accomodato solo a fianco. Fouad Hassoun si appresta ad alzare il velo su Top2Go, la sua creatura web che vuole modellare il mercato. Quello che è stato un grande protagonista dei primi anni 2000 con Phone&Go non si è mai distanziato molto dal mercato.

Nel 2015 decise di mettere fine all’esperienza tour operating dopo un paio di stagioni difficili e spiegò anche a TTG Italia che stanchezza e delusione avevano ormai preso il sopravvento su tutto.



Una partita diversa

Adesso, con Top2Go vuole giocare una partita diversa attraverso un prodotto dinamico che si avvarrà della piattaforma booking engine Orchestra, molto nota sul mercato ota e t.o.



Sarà curioso sentire dalla sua voce quale futuro immagina per questa società. L’ennesima iniziativa che prova a guadagnare spazio su un segmento affollato. (r.v.)



