Global Gsa: “In fiera con un portale per il trade completamente rinnovato”

Un nuovo portale dedicato al trade, con molti contenuti ad hoc per personalizzare il servizio agli utenti. In occasione del suo decimo anno di operatività Global Gsa in fiera presenta le sue pagine web completamente rivisitate. “Abbiamo deciso di potenziare la nostra presenza - commenta Manlio Olivero, pesidente & ceo di Global Gsa - con un nuovo strumento digitale, progettato per agevolare l’accesso a contenuti di rilievo, diventando così un indispensabile strumento di lavoro quotidiano per il trade”.

I servizi

Nel portale gli agenti di viaggi potranno trovare tutorial, informazioni utili e scaricare contenuti quali locandine, brochure con gli itinerari di viaggio, guide per destinazione, presentazioni di prodotto e operativo voli delle compagnie rappresentate.



I materiali sono accessibili e organizzati per prodotto, uno per ogni rappresentanza del Gsa: il gruppo Hertz-Dollar-Thrifty per il noleggio auto; le compagnie aree Kenya Airways, Madagascar Airlines ed Aircalin; la compagnia di crociera fluviale AmaWaterways; il Dmc dello Sri Lanka e Maldive Ayoubowan Tours; il broker b2b di noleggio camper Vacanzeincamper.com, oltre alle partnership con Booking.com e MyParking.