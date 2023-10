Mediterraneo T.O., al debutto un sito dinamico per i pacchetti viaggio

Debutta in contemporanea con TTG Travel Experience a Rimini il nuovo sito dinamico a firma di Mediterraneo T.O., raggiungibile all'indirizzo neomediterraneo.com. Una new entry che coinciderà anche con l’introduzione in programmazione del prodotto ‘mondo’ in aggiunta a Grecia, Cipro, Croazia e Albania.

“Il sito permette di creare pacchetti volo+hotel, multidestinazione, aggiungendo attività, noleggio auto, traghetti e tutto quello che serve per completare la vacanza perfetta. La prenotazione - spiega Aleksander Bibe, ceo del tour operator -, inclusi low coste volato di linea, diventa un pacchetto turistico, interamente garantito da noi”.



Il portale si avvarrà di tecnologia di altissimo livello, integrata con l'inserimento della intelligenza artificiale e backoffice di Travel Software per caricare automaticamente tutte le pratiche nel gestionale Easy-TO .