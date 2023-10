Moby destagionalizza e lancia altre due rotte sulla Corsica

Raddoppio dei passeggeri trasportati durante l'estate e una stagionalità più lunga: la Corsica di Moby sta ottenendo risultati molto soddisfacenti.

Proprio per questo la compagnia di navigazione ha deciso di essere ancor più vicina all'isola con due nuove linee che arricchiscono il network di rotte: Genova-Bastia, Livorno-Bastia e Santa Teresa di Gallura-Bonifacio.



La prima delle nuove rotte è la Genova-Ajaccio-Porto Torres, una linea che nasce a grande richiesta del pubblico che raggiunge la Corsica da tutto il Nord-Ovest italiano.



Il prolungamento della linea fino a Porto Torres permetterà di incrementare ulteriormente l’interscambio fra Sardegna e Corsica, sia dal punto di vista turistico sia dal punto di vista commerciale.



La seconda nuova linea è la Piombino-Bastia, la più veloce fra tutte le linee continentali e l’isola francese.



Per permettere ai passeggeri di gustare la Corsica anche in primavera e a inizio autunno, le linee fra Livorno e Genova e Bastia partiranno prima (da Livorno già a marzo) e termineranno dopo.



La presentazione di queste novità nei collegamenti fra Italia e Corsica è avvenuta in questi giorni a bordo della Moby Orli (nella foto), la nave della flotta Moby che conta 400 cabine di tutte le tipologie completamente rimesse a nuovo, con suite, V class e cabine attrezzate per animali. E sono nuovi anche gli spazi comuni, con ristorante à la carte, bistrot, pizzeria, enoteca e una particolare attenzione ai prodotti tipici corsi.



A completare questo legame fra l’Italia e la Corsica saranno anche le livree delle navi che serviranno l’isola, con la testa del moro simbolo dell’isola francese e altri elementi tipici corsi.