di Francesco Zucco

Bancomat, carte di credito, buy now pay later, rateizzazione. Ma anche gestione dei pagamenti ai fornitori e garanzie per le transazioni. Tutto questo è Sekurest, la nuova impresa del ceo & founder Carlo Schiavon (nella foto), che presenta il suo progetto al mercato in occasione di TTG Travel Experience.

"Ci occupiano di servizi finaziari e sistemi di pagamento - spiega Schiavon -. Vogliamo offrire soluzioni sicure. Il nome riflette proprio questo".



I prodotti

Tre le linee di prodotto: la prima è Sekurest Pay, che consente a tutti i clienti di offrire le più diverse modalità di pagamento, dal bonifico irrevocabile, al pagamento con carte, fino ai servizi buy now pay later e la rateizzazione



Sekurest Chain è invece la soluzione che consente al venditore di collegare a un incasso un pagamento a terze parti. In altri termini, il sistema al momento dell'incasso effettua un pagamento instantaneo a terze parti, siano essi intermediari o fornitori, secondo le istruzioni ricevute.



Infine Sekurest Lock, "forse il più innovativo dei tre prodotti", precisa Schiavon. "Si tratta di un sistema che offre totale garanzia e protezione a tutti gli attori della filiera". Con questo strumento il venditore dà un mandato di incasso e pagamento alla piattaforma, che si premura di incassare direttamente dal consumatore, trattenere gli importi su un conto vincolato aperto e mantenere le somme finché i servizi non vengono erogati. Solo a questo punto vengono emessi i pagamenti.