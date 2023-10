Th Resorts: Baobab potenzia l'offerta su Turchia ed Egitto per l'inverno

Ci sono Turchia ed Egitto nel mirino di Baobab, che amplia la programmazione sulle due destinazioni per la stagione invernale. Il t.o. di Th Resorts lancia nuovi pacchetti con voli Wizzair sulla capitale egiziana. “Si tratta di una novità importante - commenta Alessandro Gandola (nella foto), direttore della business unit -, perché, per la prima volta, si propone un pacchetto crociera con conferma immediata su una piattaforma b2b abbinato a voli low cost”.

L’altra new entry egiziana è Hurghada, che consolida l’offerta dell’operatore sul Mar Rosso. “La vogliamo rilanciare in modo importante – aggiunge -, inizialmente con tre proposte, con una struttura a 4 stelle e due 5 stelle, sul tratto di spiaggia più suggestivo dell’area e il più esteso del Mar Rosso, quello di Sahl Hasheesh”.



Per quanto riguarda la Turchia: per i ponti e le festività la nuova proposta Baobab sono i pacchetti per Istanbul, anche insieme a circuiti classici della Turchia per le stesse date e per altre della stagione invernale, che toccano alcune delle principiai mete tra cui Ankara, Cappadocia e Pammukkale.