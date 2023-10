di Amina D'Addario

Un provvedimento che “porta con sé misure importanti, per quanto non risolutive, sul caro voli e sugli abusi delle compagnie aeree low cost”. Il presidente di Fto, Franco Gattinoni, commenta così l’approvazione definitiva in Parlamento del decreto Asset.

Le norme in esso contenute per contrastare il caro voli secondo Gattinoni “sono il primo passo verso una governance del trasporto aereo in Italia che garantisca un modello di offerta più equo e trasparente, sulla stessa linea dell’attuale discussione europea che riguarda la possibilità di includere il bagaglio nel prezzo del biglietto”.



Le misure apprezzate

Due in particolare le misure apprezzate dal presidente di Fto: quella sui “nuovi poteri affidati ai regolatori del mercato, Antitrust in testa” e il “principio della pubblicità dei contributi elargiti ai vettori dalle società di gestione degli aeroporti”.



L’auspicio di Gattinoni è che “soprattutto alcune low cost garantiscano finalmente un efficiente servizio di assistenza e riprotezione dei passeggeri”. Ma ancora di più che “si evitino le storture legate ad algoritmi che violano la privacy dei cittadini e che possano finalmente cessare quelle pratiche ostruzionistiche che hanno contribuito a bloccare il lavoro di agenzie di viaggi e tour operator”.