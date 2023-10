Castel Guelfo in fiera a Rimini: obiettivo puntato sui mercati internazionali

Aumenta l’impegno all’internazionalizzazione dell’offerta per Castel Guelfo The Style Outlets, che torna a TTG Travel Experience in qualità di espositore, all’interno dello stand collettivo dell’Emilia Romagna.

Il centro prenderà infatti parte agli incontri con buyer provenienti da tutto il mondo, sempre più interessati allo shopping tourism, e parteciperà anche a MEET&MATCH, uno speed date unico tra i seller dell’area Italia e i buyer internazionali presenti in fiera.



Focus sullo shopping tourism

“Lo shopping tourism - spiega una nota stampa del centro - sta diventando sempre più diffuso nell'attività di organizzazione dei tour operator e agenzie di viaggi. Infatti, inserire uno shopping stop all'interno di un programma di viaggio, leisure o incentive che sia, è una scelta che viene ormai fatta non solo per offrire un servizio collaterale, ma come una vera e propria esperienza in sé. Ciò dimostra quanto sia diventata proattiva la collaborazione tra gli outlet, come quello di Castel Guelfo, e i professionisti del turismo”.



Posizione strategica

Aperto da lunedì alla domenica, il centro di Castel Guelfo si trova a pochissima distanza dal casello autostradale di Castel San Pietro Terme (A14 Bologna-Ancona), a soli 20 minuti da Bologna e dal suo aeroporto, 40 minuti da Ravenna e a meno di un'ora da Ferrara e dalla riviera romagnola.



Ospita 110 negozi con una vasta selezione di marchi nazionali e internazionali, punti ristoro con cucina tipica italiana e molte altre proposte, sconti dal 30 al 70% tutto l'anno e numerosi servizi per i turisti, come lo shuttle bus gratuito attivo da Bologna nei weekend e festivi e dalla stazione di Castel San Pietro Terme tutti i giorni, il tax free shopping per gli ospiti che arrivano da Paesi extra Ue, wi-fi gratuito, personale formato presso l’Info Point e negli store e la possibilità di richiedere una consulenza di personal shopper.



Nel centro, inoltre, sono presenti un ufficio di informazione turistica gestito da Imola Faenza Tourism Company e due aree giochi.