Ed è Subito Viaggi: la Thailandia new entry per i 25 anni del t.o.

“In 25 anni abbiamo assistito oltre 17 mila clienti che in oltre 20 destinazioni in tutto il mondo hanno percorso un totale di 80 milioni di chilometri”. Stefania Picari (nella foto), direttrice di Ed è Subito Viaggi, snocciola questi numeri in occasione dell’importante compleanno del tour operator, tra i protagonisti della prossima edizione di TTG Travel Experience a Rimini.

Una grande soddisfazione per un operatore di nicchia che, passo dopo passo, ha costruito una programmazione capace di spaziare in tutti gli angoli del globo: “Abbiamo iniziato con la Tunisia non solo mare, quella della cultura e delle tradizioni, poi ci siamo ampliati verso il Sud America, gli Emirati Arabi, l’Oman e ora la Thailandia con una nuova programmazione che presto caricheremo sul sito”.



Anche in questo caso, prosegue Picari, “saranno pacchetti eclettici rispetto ai circuiti di massa, con tante escursioni alternative al Triangolo d’oro”.