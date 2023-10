di Isabella Cattoni

Kuda al giro di boa. Al termine di una stagione estiva comunque positiva, il direttore tour operating Giancarlo Brunamonti (nella foto) anticipa importanti investimenti in programma nei prossimi mesi.

“Il 2023 è stato un anno sfidante, minato da inflazione, crisi energetica, caro servizi ed eventi climatici. Malgrado questo, Kuda è riuscito a tenere dritta la barra, grazie all’apporto di destinazioni chiave come Giordania, Marocco, Egitto, ma anche Portogallo, Spagna, Francia, Turchia. Va detto che per un operator concentrato sul turismo culturale come il nostro l’estate rappresenta la bassa stagione e che i numeri maggiori si concentrano sui mesi di spalla e sull’inverno”.



Nel 2023 la marginalità sta comunque crescendo nell’ordine del 4-5% sul 2022, anno che a sua volta aveva segnato il +20% degli utili rispetto al 2019.

L’autunno dovrebbe consacrare il “rilancio del Sud-est asiatico e del Giappone, che sta registrando un’ottima performance. Ma anche dell’Egitto, destinazione sempreverde che continua a trainare le vendite, e dell’Oman”.



Guardando al 2024, Brunamonti parla di “un anno di assestamento. L’inverno sarà concentrato anche sul Sudamerica, con Argentina e Brasile in primo piano. Resterà il nodo legato alla carenza di collegamenti aerei su numerose destinazioni, che fa lievitare i prezzi e rende difficile programmare i viaggi con serenità. Anche perché l’estate ha evidenziato una tendenza al ‘tutto e subito’ nelle richieste dei clienti”.

Sempre dal 2024 “Il marchio Kuda veicolerà tutti i prodotti non solo a medio e lungo ma anche a corto raggio proposti dal gruppo. La divisione Maestro Discover Italy si occuperà invece dell’incoming. Durante TTG Travel Experience presenteremo inoltre un sito completamente rinnovato e un importante progetto di fidelizzazione delle nostre agenzie preferenziali”.



Il manager sottolinea infatti che il gruppo tornerà a “fare focus sulla distribuzione. In un mercato all’interno del quale si tende a massifica l’offerta, il nostro obiettivo è quello di far emergere i nostri plus rispetto all’offerta generalista. Miriamo a arrivare a un centinaio di agenzie preferenziali, dotate di esclusiva territoriale, che condividano la nostra vision sul prodotto, quel ‘Mondo di Kuda’ che rappresenta la nostra forza e il nostro valore aggiunto”.