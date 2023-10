"Dobbiamo riconoscervi delle commissioni": l'improbabile truffa via mail che sta arrivando alle agenzie

"Gentile cliente, abbiamo provveduto a saldare commissioni a vostro favore sulla carta di credito numero XXXX. La carta di credito risulta scaduta. Prego girare estremi nuova carta di credito". Firmato: la più improbabile delle aziende.

Questo (depurato dagli abituali errori ortografici e grammaticali che condiscono sempre questo tipo di mail) il testo della comunicazione-truffa che sta arrivando alle agenzie di viaggi, con l'ovvio scopo di carpire i dati delle carte di credito.



Ma a far diventare virali i vari screenshot che girano sul web che testimoniano la ricezione di questa mail da parte di diverse agenzie di viaggi è il logo che campeggia in alto. Perché i truffatori hanno pensato bene associare questa comunicazione a una compagnia aerea famosa per due motivi: il primo è per essere molto usata dai viaggiatori, il secondo è proprio per il rifiuto a riconoscere qualsiasi tipo di commissione alle agenzie e, anzi, a privilegiare il più possibile le prenotazioni dirette.



Si tratta esattamente di 'quella' compagnia aerea, la stessa che in alcune parti d'Europa è stata addirittura trascinata davanti ai tribunali dalle agenzie di viaggi e proprio per gli 'ostacoli' alle prenotazioni intermediate.



Un dettaglio che, fortunatamente, è sfuggito ai truffatori. Rendendo molto meno efficacie il loro tentativo. E scatenando l'ilarità delle agenzie sui canali social.