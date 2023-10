Bluvacanze, la sede di Napoli diventa hub strategico

La sede napoletana di Bluvacanze diventa un hub. Gli uffici di via Antonio Depretis 40 saranno il cuore strategico del Gruppo per sviluppare nel Mezzogiorno le attività del travel: il tour operating, con Going; il retail con le agenzie di viaggi Bluvacanze e Vivere&Viaggiare e il polo di affiliazione Blunet; e il business travel con Cisalpina Tours.



“L’azienda è proiettata verso un orizzonte di crescita lungo 3 direttrici: internazionalizzazione, digitalizzazione e sostenibilità”, ha spiegato l’amministratore delegato del Gruppo Bluvacanze, Domenico Pellegrino”. “Stiamo aprendo uffici in 10 mercati esteri per acquisire nuovi clienti nel business travel e nell’incoming turistico di alto profilo, abbiamo lanciato la prima applicazione digitale che cambia radicalmente la relazione tra viaggiatori e agenzie di viaggi e progettiamo un futuro di carbon neutrality che richiederà tempo, ma già ci riempie di fiducia per un domani migliore per noi tutti”.

Nella sede partenopea, in cui attualmente operano 30 dipendenti, l’obiettivo è di incrementare l’organico, arrivando a 50 unità.