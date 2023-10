“Nuovo Trasporti Viaggiatori, che controlla il brand Italo, è una società che è stata gestita molto bene, che sta portando risultati importanti. Siamo soddisfatti dell’investimento fatto”. Porta la firma di Pierfrancesco Vago il primo commento in merito all’operazione Italo da parte del Gruppo Msc, e il presidente esecutivo della divisione crociere, nonché global chairman di Clia, spiega come proprio le possibili sinergie con il mondo cruise siano stati la molla che ha spinto all’importante investimento.

In un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, il manager sottolinea come il rapporto ferrovia-crociera possa essere ancora più importante rispetto all’aereo per comodità e minore impatto ambientale, ovviamente per le corte e medie distanze: “Vogliamo offrire ai passeggeri la possibilità di imbarcarsi sempre di più vicino a casa, nel Mediterraneo e nell'Adriatico, usando la ferrovia, che è comoda e aiuta la distribuzione dei passeggeri agli imbarchi in scali e per diversi itinerari”.



Alpitour e Tap

Ora, però, ci saranno investimenti nella società per farla crescere, così come potrebbero arrivare nuove operazioni sul modello Italo. E i nomi sul tavolo sono quelli di Alpitour e di Tap: “Su Alpitour personalmente sono scettico, ma se dovessero contattarci un’occhiata la daremo. Su Tap è ancora troppo presto per dire qualsiasi cosa: l’annuncio del governo portoghese è appena stato fatto”.