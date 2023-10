“Un momento importante di incontro e confronto con i nostri partner preferenziali, quegli agenti di viaggi che hanno sempre riposto fiducia nel nostro prodotto e che ci stanno permettendo, anche quest’anno, di raggiungere importanti risultati, soprattutto su quelle mete storicamente fondamentali per noi: Kenya, Tanzania, Sudafrica”. Conferma così Alessandro Simonetti, titolare di African Explorer, la partecipazione a Rimini all’edizione 2023 di TTG Travel Experience all’interno dell’African Village allestito nel padiglione C2 della fiera.



Al centro dell’attenzione saranno le partenze speciali per Natale e Capodanno, alcune delle quali specificatamente dedicate alle famiglie con proposte su Kenya, Namibia, Sudafrica e Tanzania pensate in un’ottica più smart, quindi più economica ed easy, e in una versione explorer, per quanti cercano servizi più ricercati e piccoli gruppi.

“Abbiamo un'idea per ogni modo di viaggiare e intendiamo aiutare i nostri partner commerciali a creare l’esperienza più adatta ai propri clienti, la costruiamo insieme per farla vivere al 100% secondo le esigenze e i tempi propri di ognuno – conclude Simonetti -. Ed è questo nostro modo di agire che ha fatto, nel tempo, la differenza permettendoci di restare tra i leader di mercato da 50 anni sul prodotto Africa”.