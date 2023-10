Crociere: Genova ospiterà a marzo il summit dell'industria. I numeri del settore

di Alberto Caspani

“La Clia Cruise Week Europe 2024 sarà un evento di portata epocale per l’intero settore dello shipping”. Pierfrancesco Vago, global chairman Clia, non ha dubbi sull’impatto che avrà la terza edizione del summit dedicato al mondo crocieristico, in programma a Genova dall’11 al 14 marzo dell’anno prossimo.

“Con 700 rappresentanti internazionali e il concomitante lancio dell’Innovation Expo presso il padiglione Jean Nouvel del Porto Antico - ha dichiarato nelle sale della Camera di Commercio di Genova - abbiamo creato le basi per mettere in dialogo una settantina di compagnie crocieristiche con la filiera delle pmi italiane, in modo tale da portare a un livello ancor più alto i servizi del territorio, in primis l’hospitality e la logistica, ma anche l’internazionalizzazione di Genova come Capitale del Mediterraneo”.



Se la sola Msc Crociere è in grado di servire a bordo 85 milioni di pasti all’anno, la ricaduta economica di ogni nave da crociera oggi costruita risulta pari a 4-5 miliardi di euro (60 miliardi complessivi in Europa), con una spesa media di 1000 euro per passeggero a itinerario (rafforzata oltretutto da un 50% di repeater sulle destinazioni visitate).



Nel 2023, l’Italia si avvia a tagliare un record storico di 13 milioni di crocieristi (di cui 1,5 milioni a Genova) per un fatturato di 15 miliardi di euro e un indotto di 125mila posti di lavoro. “La blue economy traina l’intero territorio - ha evidenziato Giovanni Toti, presidente Regione Liguria - e sta rafforzando sia l’attrattività di Rapallo e Ventimiglia nel segmento yachting, sia l’indotto di 14mila imprese dell’hospitality”.