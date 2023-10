Fondi per l'innovazione nel travel in Toscana: arriva 'Smarties for Smes'

E' stato presentato questa mattina a Pisa nella sede della Camera di Commercio il progetto 'Smarties for Smes', finanziato dal Progetto Cosme dell'Ue con un budget complessivo di 3 milioni di euro, che vuole rafforzare la competitiva delle Pmi nel settore del tuirsmo attraverso l'innovazione.

Come racconta pisatoday.it il progetto riunisce otto partner di sei paesi europei: Italia, Grecia, Croazia, Slovenia, Portogallo e Cipro.



In totale il piano mette a disposizione 375mila euro destinati a progetti innovativi per permettere alle aziende di essere più sostenibili sia dal punto di vista ambientale sia da quello sociale ed economico. I progetti dovranno avere una dimensione massima di 25mila euro ciascuno e in totale ne saranno finanziati 75 in cinque territori: per l'italia l'area sarà quella della Toscana Nord-Ovest.