L’annuncio della messa in vendita del Gruppo Alpitour da parte di Tip nel corso del weekend fa immediatamente volare il titolo della piattaforma di investimenti che fa capo a Giovanni Tamburi (nella foto). Al termine delle contrattazioni in Borsa di ieri il valore ha chiuso con un +2,86 per cento dopo avere anche raggiunto i 4 punti percentuali.



Le stime

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera le ipotesi sulla plusvalenza che questa operazione porterebbe nelle casse di Tip, attirando quindi gli investitori. Le stime attuali danno infatti il valore della cessione in un range compreso tra 1,3 e 1,5 miliardi di euro; se confermato Tamburi e soci avrebbero una plusvalenza pari a 220-230 milioni di euro, ovvero quasi tre volte l’investimento iniziale.



Prime ipotesi

Intanto circolano i primi nomi sui possibili interessati a rilevare il 59 per cento in vendita: tra questi spiccano la Msc di Aponte, i fondi Certares e Kkr ma anche big alberghieri internazionali del calibro di Hyatt, Hilton e Barcelò. A breve intanto partiranno le sollecitazioni da parte dell’advisor Goldman Sachs.