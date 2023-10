Sporting Vacanze: “L’Arabia Saudita entra fra le mete di punta”

di Gaia Guarino

Sporting Vacanze arricchisce il proprio catalogo con un nuovo prodotto. Si tratta dell’Arabia Saudita, già annunciata dal t.o. e adesso ufficialmente lanciata in occasione di un fam trip che coinvolge quindici adv di tutta Italia.

“Mi ha sempre incuriosito perché sono appassionato dei Paesi arabi - commenta Andrea Vannucci, general manager di Sporting Vacanze -. Aprendo al turismo, l’Arabia Saudita era l’unica che mancava nella nostra programmazione avendo già Emirati Arabi, Oman e Qatar”.

Il t.o., consapevole del fatto che si tratti di una destinazione per certi versi ancora acerba, ne ha comunque saputo cogliere il fascino e ha scelto di affidarsi al corrispondente in loco GoZahid per affrontare insieme un percorso di crescita.



“Abbiamo tante idee in mente. Abbiamo ricevuto un grande aiuto anche da Saudi Tourism Authority oltre che dalla compagnia aerea Saudia, e pertanto abbiamo deciso di attivare sia le partenze garantite insieme a GoZahid sia due tour esclusivi ai quali cercheremo di aggiungere una serie di esperienze personalizzate”.



“Ringraziamo l’ente del turismo perché sta facendo un lavoro incredibile e noi non possiamo fare altro che aiutarli. Come Sporting Vacanze ci rivolgiamo a un viaggiatore esperto, rispettoso delle usanze locali e altospendente, e dedichiamo i nostri sforzi alla formazione delle adv”.