Smartbox a Rimini, focus sul prodotto e novità per le agenzie

Ci sarà anche Smartbox alla 60esima edizione di TTG Travel Experience, in scena dall’11 al 13 ottobre nel quartiere fieristico di Rimini. Il marchio specializzato in cofanetti regalo sarà presente con uno stand (330 Pad. A3), per incontrare gli operatori e le agenzie di viaggi.

Nei giorni di fiera, l’azienda traccerà un bilancio della stagione estiva, presentando un’analisi delle tipologie di cofanetti preferite dagli italiani; e racconterà le novità di prodotto in serbo per i prossimi mesi. Tra queste, esperienze sempre più personalizzate, opportunità per le agenzie di viaggi e nuove acquisizioni in Europa.