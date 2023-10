Ecoluxury Retreat of the World in Campania con il Nabi Resort & Glamping

Cresce il portfolio Ecoluxury Retreat of the World. Il marchio di alta gamma punta la sua prima bandierina in Campania, con il Nabi Resort & Glamping, oasi naturale nata dalla rigenerazione delle cave di sabbia dismesse di Castel Volturno.

Il resort - il cui progetto nasce dalla fusione tra natura e bioarchitettura - comprende alloggi di vario genere concepiti per un’immersione nella natura a 360 gradi. Si va dalle tende safari a quelle galleggianti, ai lodge e alle suite.



Cuore del complesso è la spa, dove al percorso benessere e ai trattamenti si aggiunge la piscina a sfioro sul lago con acqua riscaldata a 35 gradi.



Tra i servizi, una vasta gamma di attività tra verde e acqua.



"Al centro del progetto Laghi Nabi c’è il legame col territorio - spiega Enrico Ducrot, fondatore e ceo di Ecoluxury Retreats of the World –. Con l’ingresso di questo nuovo partner nella collection vogliamo sottolineare e promuovere il forte impegno sociale e l’atteggiamento ecologicamente corretto nei confronti dell’ecosistema per recuperare quanto gravemente danneggiato".



Il progetto Laghi Nabi, continua Ducrot, "ha unito giovani imprenditori locali in uno sforzo per rilanciare il turismo sul territorio avvalendosi di personale proveniente dalla comunità locale con una particolare attenzione alla parità di genere".