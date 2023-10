Caboverdetime dà il via alle vendite per il prossimo inverno

Caboverdetime gioca d'anticipo e inaugura le vendite per il prossimo inverno. Il tour operator specializzato sull'arcipelago di Capo Verde offre partenze ogni sabato da Orio al Serio dal 23 dicembre 2023 fino al 30 aprile 2024.

Le strutture vengono proposte con volo diretto dall'italia: il portfoglio comprende il Clubhotel Halos Casa Resort, il Sobrado Boutique Hotel, il Melia Dunas Beach Resort & Spa, il Melia Llana Beach Resort & Spa, l’Hilton Cabo Verde Sal Resort e infine il Robinson Cabo Verde.



Sul fronte commerciale Capoverdetime, come riporta in una nota, offre la formula 'Prenota Prima', che comprende anche la garanzia del miglior prezzo e la possibilità di un cambio nome un cambio data senza costi.



Inoltre il tour operator propone anche la nuova agevolazione 'Viaggia Green - Avvicinamento' che offre un contributo di 100 euro a persona direttamente in estratto conto nel caso in cui l'aeroporto di partneza sia raggiunto con mezzi pubblici (bus, treno o aereo).



Tra le novità dell'anno anche il restyling della zona ristorante del Sobrado Boutique Hotel.



Tutte le strutture proposte dal tour operator Caboverdetime sono già disponibili sul booking online, dove le agenzie di viaggi possono registrarsi in maniera autonoma.