Carnival, trimestre da record: l’Europa oltre le aspettative

Ottime cifre per Carnival, che chiude il terzo triemstre comn ricavi record a 6,9 miliardi di dollari e superando le più rosee attese per i risultati sull'Europa.

L'utile netto del colosso delle crociere, nel periodo in questione, è arrivato a 1,18 miliardi di dollari, come riporta ttgmedia.com e le prenotazioni per il 2024 si mantengono a prezzi più alti rispetto al 2023.



I posti vacanti, nonostante un aumento della capacità del 5%, sono inferiori rispetto al passato e questo sta dando anche una spinta alle tariffe. Anche rispetto al 2019 i ritmi di vendita del trimestre sono stati superiori del 20%.