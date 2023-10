Dalla Giamaica al Madagascar, le novità a lungo raggio di GB Viaggi

Riflettori puntati sulle politiche di pricing, le strategie per l’early booking e le new entry. GB Viaggi si presenta a TTG Travel Experience per far luce sulle nuove destinazioni a lungo raggio come Giamaica, Messico e Madagascar, cui si aggiungono diverse città e capitali europee proposte per chi sceglie i city break.

Tanto spazio anche ai tour organizzati e ai pacchetti combinati, che coniugano le escursioni in itinerario con qualche giorno di relax. “TTG – afferma Domenico Stefanelli, direttore commerciale GB Viaggi – è un’occasione unica per discutere le novità e cercare di pensare in maniera costruttiva al futuro del settore”.



Aperto il calendario per gli appuntamenti in fiera. Per fissare un incontro è possibile contattare il servizio clienti oppure inviare una mail a info@gbviaggi.it.