Alpitour sarebbe in procinto di passare di mano. Giovanni Tamburi (nella foto) e gli azionisti di maggioranza avrebbero infatti già avviato il processo di vendita del Gruppo. Come riporta Il Sole 24Ore su notizia di Radiocor, il mandato per aprire la procedura esplorativa che dovrebbe portare alla cessione delle quote è stato affidato a Goldman Sachs.

L’annuncio è avvenuto tramite una nota di Tip, primo investitore del club deal Asset Italia 1, che possiede il 59% di Alpitour World, pronta ad avviare “un processo esplorativo per la valorizzazione delle proprie quote”.



Alpitour World ha in previsione di chiudere l’esercizio al 31 ottobre 2023 con fatturato pari a 2,2-2,3 miliardi di euro e un Ebitda di circa 135-145 milioni.

Il procedimento comporta l’invio di un teaser a controparti che sarebbero già state individuate e, una volta valutate le manifestazioni di interesse che saranno ricevute, si svilupperà in fasi successive.