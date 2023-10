Idee per Viaggiare si avvia verso una chiusura d'anno che stabilirà un nuovo record nella sua storia. "I numeri evidenziamo che quest'anno è il migliore della storia di Idee per Viaggiare e va a sostituire lo scorso anno".



Danilo Curzi, ceo del tour operator, nella nuova puntata del podcast Gente di Viaggi da Dubai (dove si è svolta la Unconvention, l'evento che ha radunato le agenzie partner) sottolinea come il 2023 alzerà nuovamente l'asticella dopo il già ottimo 2022.



In particolare, il manager sottolinea la crescita omogenea di tutte le destinazioni, senza una meta che domini nettamente sulle altre.