Giamaica, anno record per gli arrivi

Un anno record per gli arrivi in Giamaica. In particolare, secondo quanto riferito dal ministro del Turismo, Edmund Bartlett, il 2023 è stato “l’anno migliore nella storia del turismo per gli stopover”.

L’isola si appresta a raggiungere infatti 2,7 milioni di scali, superando così del 5% i livelli del 2019.



Crociere

Nel caso specifico delle crociere, riporta Travel Weekly, la Giamaica dovrebbe chiudere la stagione '23 con 1,9 milioni di passeggeri, circa il 23% in meno rispetto all'anno pre-Covid, a causa dei cambiamenti di itinerario da parte delle compagnie di crociera. Tuttavia, Bartlett prevede “di tornare ai livelli del 2019 entro la fine del 2024”.



Sul fronte delle entrate generate dagli arrivi turistici, il ministro ha affermato che queste "supereranno la soglia dei 4 miliardi di dollari per la prima volta nella nostra storia", ha affermato il ministro.



Il ministro si mostra ottimista sul futuro, a fronte di nuovi investimenti nel ricettivo. La Giamaica prevede infatti 20.000 nuove camere nei prossimi 10-15 anni, 2.000 solo nel 2024.