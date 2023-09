Sporting Vacanze porta le agenzie alla scoperta dell'Arabia Saudita

di Gaia Guarino

Quindici adv provenienti da tutta Italia, 2 Paesi da visitare, un ampio ventaglio di attività da vivere in prima persona. È questo lo spirito con cui parte oggi il fam trip organizzato da Sporting Vacanze, un’occasione esclusiva che porterà questi ‘pionieri’ del travel alla scoperta di uno dei gioielli nascosti del mondo arabo ossia l’Arabia Saudita.

“Questa destinazione rappresenta un passo avanti emozionante per la nostra missione di offrire esperienze di viaggio originali e indimenticabili”, commenta Andrea Vannucci (nella foto), general manager di Sporting Vacanze. “Grazie al prezioso supporto di Saudi Tourism Authority, abbiamo avuto l'opportunità di esplorare questa terra, un tesoro di meraviglie culturali e naturali che non vediamo l'ora di condividere”.



L’Arabia Saudita si rivela, inoltre, un affascinante stopover perfetto da combinare con la meta più iconica di Sporting Vacanze: le Maldive. Un tour senza precedenti per apprezzare il volto di due mondi diversi in un unico viaggio. Il fam trip, che affiancherà una selezione di adv del network Gattinoni ad agenzie partner di Sporting Vacanze, toccherà come prima tappa la capitale saudita Riyadh per proseguire poi verso le Maldive e, infine, abbracciare la suggestiva Jeddah.