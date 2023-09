Idee per Viaggiare, esclusiva alle Maldive: in programmazione il Sun Siyam Iru Veli

Idee per Viaggiare alza l’asticella sulle Maldive. In occasione dell’UnConvention 2023, l’operatore ha presentato la sua prima esclusiva sulla destinazione: il Sun Siyam Iru Veli, 5 stelle nell’atollo di Dhaalu.

Il resort - parte della catena maldiviana Sun Siyam - sarà commercializzato attraverso le agenzie della rete a partire dal 1° novembre prossimo, prevedendo 3 promozioni per le prenotazioni effettuate entro il 30 novembre: trasferimento in idrovolante gratuito, riduzione per tutte le coppie, oltre alla consueta gratuità prevista per i bambini entro i 12 anni compiuti.



“Proponiamo le Maldive dal 1995 e, data la loro importanza per Idee per Viaggiare, abbiamo valutato fosse necessario aggiungere alla rosa di 30-35 strutture da noi selezionate negli anni una sorta di “casa” nostra – spiega Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare -. Abbiamo individuato questa struttura che ci rappresenta, perché ha una raffinatezza non ingessata e perché rispetta la destinazione in termini di impatto ambientale. L’accordo prevede un’esclusiva per il mercato italiano della durata di tre anni. È frutto di una collaborazione di lunga data con il brand Sun Siyam, basata sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di un’eleganza da vivere a piedi nudi”.



Il resort

La struttura si raggiunge in 40 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale di Malé. E si compone di: 3 ristoranti, 3 bar, 125 sistemazioni, di cui 68 beach villa e residence di minimo 93 mq e 57 over water di minimo 124 mq, tutte con piscina privata. È proposto con formula Premium All Inclusive che comprende non solo pasti e bevande (con etichette premium e minibar rifornito quotidianamente) ma anche esperienze: accesso alla lounge in arrivo in aeroporto, alcune escursioni, crediti da utilizzare nella Spa e nel centro diving, attrezzatura per snorkeling e sport acquatici.



“Le coppie in viaggio di nozze - precisa Luisa Quaglieri, product manager Maldive - beneficeranno di un pacchetto con plus esclusivi. Le famiglie troveranno il prodotto interessante perché avranno a disposizione un kids club per la fascia di età 3-11, due ore di servizio baby sitting gratuito e menu dedicati. Pensiamo che le agenzie di viaggio e i clienti apprezzeranno la fresca raffinatezza del resort, il servizio di alto livello che coccola gli ospiti di ogni età e il fatto che sarà abbinabile a viaggi in Sri Lanka, Giordania, Emirati, Giappone, Thailandia e persino Francia”.