Club Med: focus sull'up level, mercato italiano in primo piano

"Riposizionare un marchio storico, nato negli anni Cinquanta, puntando sul top di gamma. E su una clientela altospendente che non risente del caro vita. Club Med capitalizza il vantaggio e punta su un mercato come quello italiano, fra i primi tre a livello mondiale per gradimento della fascia di prodotto top, quella dell'Exclusive Collection. "Ben il 35 per cento del totale dei clienti italiani sceglie la gamma più alta della nostra offerta - precisa Rabeea Ansari (nella foto), managing director Southern Europe & emerging markets di Club Med -. Questo risultato si traduce anche sul fronte del trade, con le nostre 18 agenzie di viaggi 'Top' che procurano il 52 per cento del fatturato totale prodotto dalle adv italiane". Per quanto riguarda il trend del secondo semestre dell'anno, la crescita globale dei ricavi è pari al 6 per cento circa, dato che sul mercato Italia arriva al 10 per cento per quanto riguarda le mete a lungo raggio come Maldive, Seychelles, Turks & Caicos, Bahamas...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)