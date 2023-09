Star Clippers a TTG Travel Experience: “Un’occasione di confronto fondamentale”

Star Clippers torna a TTG Travel Experience per presentare al mercato le novità della prossima stagione. “Siamo entusiasti di ritornare a TTG Travel Experience, che riteniamo essere un’occasione fondamentale per confrontarci con il comparto turistico italiano, per incontrare le agenzie di viaggi e operatori interessati al nostro prodotto”, afferma Birgit Gfölner, sales manager Star Clippers per Italia e Svizzera italiana



La compagnia di navigazione si presenterà a Rimini al fianco di Barbados Tourism Marketing Inc., coespositore. “La collaborazione con Barbados è per noi fondamentale e ci fa piacere sottolinearla in occasione di TTG Travel Experience - spiega Gfölner, -. Bridgetown rappresenta per Star Clippers un hub fondamentale per il presente e per il futuro: solo nel prossimo inverno, ad esempio, salperanno da qui, ben 15 crociere dell’ammiraglia Royal Clipper alla volta delle Isole Windard e delle Isole Grenadine. Barbados è una località molto apprezzata dai nostri clienti, oltre ad essere funzionale sia per gli ottimi collegamenti da Europa e Stati Uniti, che per i soggiorni pre e post-crociera”.



Nei giorni di fiera, Star Clippers alzerà poi il velo sulle crociere di Natale 2023, sulle politiche di pricing e le strategie per incentivare l’early booking.

Birgit Gfölner incontrerà inoltre gli agenti di viaggi presso lo stand di Gioco Viaggi - partner storico della compagnia - nella mattina di giovedì 12 ottobre, localizzato al PAD A4 Stand 007.



“Per noi è fondamentale raccontare in prima persona una realtà come quella di Star Clippers - dichiara Gfölner, - affiancando nella promozione del marchio chi, come Gioco Viaggi, è da sempre in prima fila nel far conoscere il nostro prodotto alle agenzie e al pubblico italiano”.