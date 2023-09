Boscolo Gift: tre new entry di fascia alta nella gamma di cofanetti

Sono tre le new entry della gamma dei Boscolo Gift, che crea una nuova categoria, ‘Viaggi e scoperte’, inaugurata da due itinerari guidati in India e Giappone. Inoltre la proposta ‘Mare e Isole’ vede la novità di ’10 isole da sogno’. Tutti e tre rientrano in una fascia alta di offerta con itinerari di diversi giorni con l’aggiunta di alcuni servizi.

I prodotti ‘Incredible Japan’ e ‘India: Anima e Corpo’ hanno al loro interno, oltre alle guide parlanti italiano, alloggi in hotel a 4 o 5 stelle, trasferimenti, visite guidate e alcuni pranzi e cene. Per quanto riguarda invece il cofanetto ‘10 isole da sogno’, questo offre una scelta tra diverse destinazioni esotiche, scelte tra le isole più belle del mondo, tutte proposte in hotel a 5 stelle.



“Ognuno dei tre nuovi cofanetti, in formato grande – si legge in una nota del tour operator -, include anche al proprio interno una guida di viaggio, contenente informazioni su tutte le tappe dell’itinerario, spunti e consigli per immergersi nella cultura e nelle usanze locali”.