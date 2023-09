Affitti brevi, crociere, Disneyland Hotel, Caraibi: il meglio di TTG Magazine

La stretta sugli affitti brevi, le mosse di Aponte e di Msc, TTG Travel Experience, ma anche i nodi da sciogliere in vista dell'inverno e la Travel Guide dedicata ai Caraibi: sono questi alcuni dei temi affrontati sull'ultimo numero di TTG Magazine, disponibile anche sulla digital edition. Ecco una selezione dei migliori servizi.

Prezzi e collegamenti aerei: un autunno a ostacoli

Tutto da rifare, o quasi. Sembrava essere l'estate del 'tutto archiviato' e invece gli ultimi mesi hanno aperto una nuova serie di fronti con cui il turismo dovrà fare i conti per il prossimo inverno e probabilmente anche per buona parte del 2024 (estate compresa). Per qualche mese, l'economia in generale ha sperato di poter chiudere il 'triennio nero' 2020-2022 come se fosse una parentesi. Ma così non è stato. Gli strascichi di tutto quanto accaduto in quei 36 mesi si sono fatti sentire su tutti i comparti produttivi e su quello turistico in particolare. (continua sulla digital editon)



TTG Travel Experience: l'ora di Think Future

Un appuntamento atteso tutto l'anno dai principali attori della filiera turistica. Tre giorni di dibattiti, seminari, incontri, per fare luce sull'attualità, e poi momenti di formazione e informazione con esperti di bioetica, cambiamento climatico, transizione sociale, machine learning, intelligenza generativa e nuova economia del turismo. Tutto questo e molto altro durante la sessantesima edizione di TTG Travel Experience, che porterà sui palchi delle nove Arene in padiglione e nelle diverse sale del quartiere fieristico di Rimini circa 250 speaker. (continua sulla digital edition)



I tentacoli di Aponte

Le ultime stime (dati ufficiali sui conti della società non esistono) dicono che il gruppo Msc lo scorso anno abbia registrato utili per 30 miliardi di euro. Una cifra da capogiro per qualsiasi azienda, e forse lo sarebbe anche per lo Stato italiano, alle prese con la ricerca di fondi per la nuova Finanziaria. (continua sulla digital edition)



Crociere con il vento in poppa

Un'estate tornata ai livelli, se non oltre, del 2019. E un inverno che si preannuncia altrettanto forte, sia sul fronte della capacità che della domanda, la quale non sembra risentire particolarmente dello scenario socio-economico. Anche nel post Covid, le compagnie di crociere raccolgono i frutti di un prodotto vincente che sta attirando nuove fasce di pubblico, disposte anche a spendere di più per l'esperienza; e guardano alle prossime stagioni con flotte rinnovate, abbracciando una grande sfida comune: quella della sostenibilità. (continua sulla digital edition)



Affitti brevi, arriva la stretta

Una querelle che non accenna a placarsi e che, anzi, trova nell'ultima bozza del ddl nuovi focolai di discordia di cui alimentarsi. Il settore degli affitti brevi non trova pace e, mentre a New York è già entrata in vigore la legge che vieta l'affitto di interi appartamenti per meno di 30 giorni, in Italia arriva sul tavolo delle parti in causa una proposta normativa per certi versi più restrittiva di quella precedente. (continua sulla digital edition)



Disney, la nuova stella

A Disneyland Paris torna a brillare la sua stella più luminosa. Vero gioiello dell'hôtellerie a 5 stelle, il 25 gennaio 2024 riaprirà il Disneyland Hotel. Un lusso che rinasce ispirandosi all'eleganza dei castelli, dando vita così a un luogo senza tempo, un hotel che - nel pieno spirito Disney - consentirà di diventare protagonisti delle più celebri royal stories. (continua sulla digital edition)



TTG Travel Guide Caraibi

Gli operatori attendono con ansia la stagione invernale, che per i Caraibi tradizionalmente è il periodo migliore per organizzare una vacanza al sole. Fra le destinazioni che hanno registrato quest'anno la performance migliore figura la Giamaica. Lo conferma il ministro del Turismo Edmund Bartlett, che ha dichiarato come il Paese sia l'unica nazione dei Caraibi ad avere pienamente incrementato i propri ricavi dopo la pandemia. (continua sulla digital edition)