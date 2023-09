Pellegrino, Aidit: “Finalmente si accende la luce sulle pratiche di Ryanair”

“Finalmente si accende la luce su un fenomeno fortemente discriminatorio per il comparto del turismo organizzato”. Con queste parole del presidente di Aidit, Domenico Pellegrino (nella foto), si unisce al coro di quanti esprimono “soddisfazione” l’apertura dell’istruttoria Antitrust nei confronti di Ryanair per presunto abuso di posizione dominante.

In una nota Pellegrino ribadisce che l’associazione aderente a Federturismo Confindustria “aveva già posto all’Authority la questione con la richiesta di applicare forti sanzioni alla compagnia irlandese intimando loro l’eliminazione di tutte le restrizioni poste in essere nei confronti delle agenzie di viaggi che, di fatto, sono discriminate al pari dei viaggiatori che non hanno le capacità o che non desiderano prenotare attraverso il web”.



A questo proposito l’associazione sottolinea nuovamente come il vettore abbia “continuato a mettere politiche commerciali avverse alle agenzie di viaggi, impedendo la libera intermediazione della rete di distribuzione nella vendita delle sue tratte e di conseguenza l’attività a migliaia di imprenditori attivi nei vari segmenti leisure, business travel, meeting and congress, viaggi di istruzione. E lo ha fatto ricorrendo alle più fantasiose soluzioni tecnico-informatiche (disattivando e riattivando a piacimento gli account delle agenzie, obbligando i passeggeri a riconoscimenti facciali per ogni contatto successivo all’acquisto del biglietto)”.



“L’auspicio – conclude Pellegrino - è quello di un intervento rapido e risolutivo nella garanzia di mobilità di ogni cittadino italiano che non può né deve essere compromessa da politiche commerciali a dir poco discutibili”.