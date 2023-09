CartOrange raddoppia il giro d’affari. La rete di consulenti di viaggio - che a ottobre presenzierà a TTG Travel Experience (Pad. A3, Stand n°510) - ha chiuso l’ultimo anno commerciale registrando la migliore performance di sempre: +70% di vendite rispetto al 2022 e +26% rispetto al 2019. Ad alzare il velo sui risultati, l’amministratore delegato Gianpaolo Romano (nella foto), nel corso della Convention che si è svolta a Napoli tra il 22 e il 24 settembre e in cui l’azienda ha celebrato anche i suoi 25 anni di attività.

Per Romano sono “due i fattori trainanti di questo successo: prima di tutto, i nostri consulenti hanno aumentato del 50% il venduto medio rispetto al 2019, segno di quanto sia apprezzata e rilevante la loro professionalità, specie in un contesto in cui i viaggiatori ricercano sempre più la sicurezza e le garanzie date da esperti competenti, in particolar modo quando si tratta di viaggi strutturati e viaggi di nozze, che rappresentano la nostra categoria di punta. In secondo luogo, un ottimo riscontro lo sta avendo l’attività del tour operator CartOrange, che dal 2019 ha quasi raddoppiato il proprio giro d’affari (+91%), confermando la capacità di CartOrange di confezionare proposte di viaggio in linea con le esigenze della clientela, sempre alla ricerca di nuove destinazioni ed esperienze, all’insegna della personalizzazione di ogni dettaglio e servizio”.



Un business 'ibrido'

Con i risultati raggiunti, CartOrange, che oggi conta 450 consulenti in tutta Italia e prevede 80 nuovi inserimenti nei prossimi 12 mesi, guarda avanti puntando sempre sul digitale e l’omnicanalità. “La digitalizzazione ha subito un’accelerazione consistente, ma la dimensione fisica non è stata abbandonata e oggi i due piani non sono in contrapposizione: ha successo chi è capace di essere ‘ibrido’ per poter essere sempre vicino ai propri clienti - sottolinea Romano -. A fronte di un incremento del 70% del venduto dal nostro portale web dal 2019 a oggi, abbiamo investito per diventare a pieno titolo una digital company, ma il fattore umano rappresentato dai nostri consulenti rimane il cuore di quello che facciamo. Questo perché siamo convinti che la distribuzione turistica sarà sempre più appannaggio di pochi marchi, specializzati e digitalmente evoluti, capaci di offrire la rassicurazione e l’assistenza di professionisti competenti, come CartOrange e i suoi consulenti”.