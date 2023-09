Costa Crociere torna in Tunisia dopo 8 anni di assenza

Costa Favolosa approerà oggi al porto di La Goulette a Tunisi. L'importanza dell'appuntamento è dettata dal fatto che la compagnia di crociere era assente dalla destinazione da ben 8 anni.

Come ha precisato l'Ufficio della Marina mercantine e dei porti di Tunisi, ripreso da ansa.it, la nave arriverà da Palermo con 4.500 persone a bordo, tra turisti e mebri dell'equipaggio. In vista del ritorno, Costa ha anche organizzato due incontri in Tunisia per l'accoglienza dei turisti.



Nel corso per prossimo anno sono previsti altri cinque arrivi di Costa Crociere nel Paese.