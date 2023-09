Booking.com: l'Ue blocca l'acquisizione di Etraveli

Semaforo rosso per l'acquisizione di Etraveli da parte di Booking.com. La Commissione europea ha infatti bocciato l'operazione, per motivi legati alla concorrenza.

Come riporta preferente.com, infatti, per Bruxelles l'operazione avrebbe portato a "una scelta di hotel più ridotta e a costi più elevati".



Booking.com, a quanto risulta, aveva anche avanzato alcune proposte per evitare l'egemonia. Ma evidentemente le misure illustrate dalla Ota non sono state ritenute sufficienti.



Il sito di informazione trade spangolo sottolinea che un veto simile per un'operazione di questo genere non è molto comune da parte dell'Ue. Si tratta del primo semaforo rosso di tutto il 2023.