Crociere, inverno forte: obiettivo sostenibilità

"Un'estate tornata ai livelli, se non oltre, del 2019. E un inverno che si preannuncia altrettanto forte, sia sul fronte della capacità che della domanda, la quale non sembra risentire particolarmente dello scenario socio-economico. Anche nel post Covid, le compagnie di crociere raccolgono i frutti di un prodotto vincente che sta attirando nuove fasce di pubblico, disposte anche a spendere di più per l'esperienza; e guardano alle prossime stagioni con flotte rinnovate, abbracciando una grande sfida comune: quella della sostenibilità. "Le vendite per l'estate sono state consistenti" afferma Luigi Stefanelli, associate vice president per la Regione Sud Europa di Costa Crociere, spiegando che "si stanno raggiungendo nuovi segmenti di adulti, giovani coppie e famiglie".

Forte la presenza dei connazionali a bordo: "Più di un milione di italiani hanno scelto la crociera. Il numero supera il record del 2019", racconta Leonardo Massa, managing director per l'Italia di Msc Crociere.



Sul fronte delle prenotazioni, le agenzie rimangono il canale di riferimento. E Francesco Paradisi, senior business development manager Italy, France, Malta, Cyprus, North Africa di Norwegian Cruise Line, segnala