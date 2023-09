Ponant lancia 7 viaggi per le festività di Natale

Sette viaggi per le feste di fine anno nel Nord del mondo. È la proposta di Ponant per le festività natalizie, con tre nuovi itinerari per esplorare la notte polare e l’aurora boreale e 4 partenze per vivere la magia del Natale nel cuore delle tradizioni scandinave.

I viaggi alla scoperta della notte polare, che collegano Narvik a Bergen, Tromso a Lakselv e Lakselv a Narvik si svolgeranno a bordo di Le Commandant Charcot, la nave di spedizione polare della compagnia.



Nel corso delle giornate sono previste escursioni in slitta (trainata da renne o cani) pesca sul ghiaccio o uscite in kayak. Il tempo trascorso al di sopra del Circolo Polare Artico include anche l'esplorazione delle Isole Lofoten a cavallo e l'incontro con comunità locali come i Sami, pastori di renne norvegesi.



Dedicate invece alle tradizioni natalizie le crociere, sempre a bordo di Le Commandant Charcot, che collegano Helsinki, Stoccolma, Visby, Riga e Tallin, nel corso delle quali si passeggerà fra mercatini di Natale e si effettueranno escursioni naturalistiche attraverso i paesaggi innevati del Golfo di Botnia, della Lapponia svedese e finlandese.