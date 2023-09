Prende il via il recruiting invernale di Club Med: 400 le posizioni aperte

Prende il via ufficialmente la campagna di recruiting per l’inverno di Club Med, che parte alla ricerca di 400 persone in tutta Europa, di cui ben 230 in Italia, nei settori dell’ospitalità e della ristorazione.

“Ogni giorno lavoriamo con persone che probabilmente non avremmo mai incontrato nella vita di tutti i giorni. L'esperienza nei Resort Club Med è unica e si creano legami molto forti con i colleghi e i clienti. Ho acquisito fiducia in me stessa, ho imparato a parlare in pubblico, ma anche a lavorare con team multiculturali”. Ha sottolineato Anne-Sophie Vergne, G.O. Club Med.



Le selezioni riguarderanno in particolare sei categorie professionali: ospitalità e ristorazione, infanzia, sport, benessere, supporto e vendita, arte e spettacolo. Le località di lavoro saranno principalmente in località di montagna (Francia, Italia, Svizzera).