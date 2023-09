di Alberto Caspani

Mangia’s e Hilton inaugurano a Santa Teresa di Gallura una partnership destinata a cambiare la storia dell’ospitalità italiana: il brand commerciale di Aeroviaggi godrà del know-how del gruppo americano per perfezionare il proprio livello di servizio ‘upper upscale’ e rafforzare la visibilità internazionale della catena, diffondendo al tempo stesso l’unicità dell’Italian Taste attraverso il marchio d’eccellenza Curio Collection by Hilton.



Nuovo corso

“Questa è una tappa fondamentale per affermarci come prima catena di resort italiana nel mondo - ha dichiarato Marcello Mangia, ceo di Aeroviaggi - perché lasciamo definitivamente alle spalle il vecchio concept basato sull’ospitalità da villaggio, a favore di un progressivo riposizionamento 5 stelle per i nostri 7 resort in Sardegna, in Sicilia, così come nelle nuove regioni italiane in fase di osservazione”.



Hilton

“Con Mangia’s condividiamo la stessa visione e gli stessi valori - ha rilanciato Alan Mantin, managing director development Southern Europe Hilton - ma anche il vantaggio di poter avviare una collaborazione con la loro compagnia d’investimenti HIP, afferente alla galassia Blackstone. Questo mix di competenze alimenta la formula perfetta per una crescita solida e costante, che già ora, col rinnovato Mangia’s Santa Teresa Resort, porta le nostre strutture in Italia a 42”.

Hilton intende veicolare sui resort della catena italiana i 165 milioni di titolari della propria carta fedeltà Honors, rappresentanti il 62% delle proprie notti occupate