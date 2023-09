Baia Holiday: il Campeggio Gasparina di Castelnuovo del Garda entra in portfolio

E' sul lago di Garda la new entry di Baia Holiday: si tratta del Campeggio Gasparina di Castelnuovo del Garda, a breve distanza da Gardaland.

“Oltre che per ampliare l’offerta gardesana – spiega l’azienda in una nota della società -, la struttura è strategica per il percorso di ampliamento della rosa di prodotto di Baia Holiday, costantemente impegnata in attività di scouting mirate, che anche nel 2022 hanno visto l’ingresso di una new entry di peso nella programmazione quale il Centro Turistico San Nicola, affacciato sulle coste del Gargano”. Il nuovo campeggio va ad affiancare lo storico Concept Village Piccola Gardiola, di San Felice del Benaco.



“Da tempo ambivamo ad avere una nuova struttura in un’area come il Lago di Garda che per noi è estremamente importante sia per la nostra storia e sia per la nostra attività. Il campeggio Gasparina è perfetto per la formula di ospitalità di Baia Holiday che, oltre ai servizi di eccellente livello prevede, l’inserimento in un bel contesto naturalistico e molto verde”, commenta l’amministratore delegato Valerio Vezzola.