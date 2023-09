Swan Hellenic: varato il programma delle crociere in Antartide per il 2024-2025

Hanno preso il via le prenotazioni per la stagione 2024-2025 in Antartide di Swan Hellenic, con crociere a bordo di due navi della flotta, la SH Diana e la SH Vega.

Il programma prevede la prima partenza di SH Diana il 13 novembre del prossimo anno con una spedizione di 20 giorni da Città del Capo a Ushuaia. Da quest’ultimo porte poi partiranno itinerari di durata variabile fino al mese di febbraio dell’anno successivo quando verrà effettuata una semi-circumnavigazione per tornare a Città del Capo.



“SH Vega inizierà invece la sua stagione con un viaggio di 17 notti lungo la costa orientale dell'Argentina da Buenos Aires verso le Isole Falkland, la Georgia del Sud e la Penisola Antartica, prima di attraversare il famoso Passaggio di Drake e fare arrivo a Ushuaia – spiega la compagnia in una nota -. La nave offre un’ampia gamma di viaggi di spedizione culturale di 9, 10, 11, 12 e 13 notti, sempre da Ushuaia, durante l’estate australe del 2024 fino a marzo 2025”.