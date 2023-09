Curioso, consapevole e in cerca di cultura: l’identikit del turista della Gen Z

Sono cacciatori di esperienze e amano fare viaggi frequenti ed ecosostenibili, si dimostrano responsabili e prediligono itinerari inusuali, fuori dal turismo di massa. I viaggiatori della Gen Z si muovono perlopiù per motivazioni culturali, con lo scopo di immergersi in realtà diverse dalla loro, per arricchirsi di nuove esperienze.

Questo quanto emerge da uno studio effettuato da Bankrate, che segnala come il 68% degli appartenenti a questo target abbia scelto di partire per svago alla scoperta del mondo, anche a fronte di budget contenuti, e spesso scelga di fare più viaggi nell’arco di pochi mesi. Stando alle cifre di Morning Consult Pro, infatti, il 52% di loro è un ‘frequent traveler’, con oltre tre viaggi leisure effettuati nel corso dello scorso anno.



Si tratta, inoltre, di spostamenti piuttosto lunghi e pianificati in ogni minimo dettaglio, dai voli con le migliori tariffe alla ricerca delle offerte.



Nonostante la volontà di esplorare nuove destinazioni, per gran parte dei giovani la tentazione di trarre ispirazione dai social per il loro viaggio è forte. Secondo quanto emerso dall’American Express Travel’s 2023 Global Travel Trends Report, a condizionare la selezione delle mete è inevitabilmente il web e in particolare TikTok e Instagram, tanto che il 61% dichiara che una delle motivazioni principali per fare la valigia è quella di visitare dei luoghi che in foto e nei video appaiono meravigliosi. Ma anche il cinema e le serie TV fanno la loro parte, con un 70% che sostiene di aver tratto ispirazione proprio durante il tempo trascorso davanti allo schermo.

Gaia Guarino